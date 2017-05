Chi è Ariana Grande, la popstar idolo dei teenagers

“Sono distrutta e profondamente dispiaciuta. Non ho parole”, ha scritto su Twitter Ariana Grande una volta appreso della tragedia alla Manchester Arena, avvenuta dopo che era terminato il suo concerto. La polizia ha fatto sapere che l'attentato rivendicato dall'Isis ha causato la morte di almeno 22 persone, tra cui una bambina di appena 8 anni, 59 feriti e 12 dispersi.

broken.

from the bottom of my heart, i am so so sorry. i don't have words. — Ariana Grande (@ArianaGrande) 23 maggio 2017

Il sito di gossip americano Tmz ha scritto che la popstar ha deciso di cancellare il concerto di giovedì a Londra e di congelare le date europee del suo tour mondiale, che l'avrebbe portata il 15 giugno a Roma e due giorni più tardi a Torino, oltre che in Belgio, Polonia, Germania e Svizzera. La cantante starebbe attraversando una sorta di crollo nervoso dopo quello che è successo, e sia lei che il suo team sono preoccupati per la sicurezza dei concerti.

Nata a Boca Raton, in Florida, il 24 giugno 1993, sin da piccola Ariana Grande si è appassionata al canto, alla recitazione, al ballo e in generale all'arte dell'intrattenimento. Già a 4 anni viene chiamata dalla Nickelodeon per un ruolo in “All That”, una sketch comedy per i bambini di grande successo. A 8 anni ottiene il suo primo ruolo principale in Annie e sotto l'influenza della cantante Gloria Estefan inizia a dilettarsi nell'attività che la renderà l'idolo dei teenager.

Nel 2011 firma un contratto con Republic Records e a dicembre pubblica il primo singolo, “Put your hearts up”, successivamente rinnegato. Il suo album di debutto è “Yours truly”, pubblicato nel 2013, che ottiene subito il primo posto nella Billboard Hot 200. Il 28 aprile 2014 viene pubblicato “Problem”, singolo apripista del suo secondo album in studio, “My everything”, uscito il 25 agosto 2014. L'album vende oltre 4,5 milioni di copie in tutto il mondo, diventando il suo più grande successo.