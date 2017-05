In attesa del debutto nel prossimo autunno dell'undicesima edizione di X-Factor, il programma inizia già a far parlare di sé. Dopo il bagno di folla del casting a Napoli, X-Factor fa tappa a Milano e arrivano i nomi dei prossimi giudici. Un ritorno, un volto nuovo e due giudici riconfermati per il talent show di Sky.