Mille Miglia 2017, sono 450 le vetture presenti

Sono 450, in rappresentanza di 39 nazioni di 5 continenti, le vetture presenti all'edizione 2017 della Mille Miglia storica, la 35esima rievocazione che ha preso il via a Brescia per attraversare 200 comuni e sette regioni italiane. La Mille Miglia 2017 è divisa in 4 tappe: Brescia-Padova, Padova-Roma, Roma-Parma (domani) e infine Parma-Brescia (domenica).





L'Auto mondiale perde sprint Dopo anni col turbo (e credito facile) cedono vendite e forniture





Come da tradizione, è stata una O.M. 665 Superba, in omaggio alla marca bresciana che vinse la prima coppa delle Mille Miglia, nel 1927, a dare il via alla corsa. Ad anticipare ogni tappa ci saranno 150 vetture moderne partecipanti al Ferrari Tribute to Mille Miglia e al Mercedes-Benz Mille Miglia Challenge. Tra i vip presenti Joe Bastianich, Diletta Leotta, Cristina Chiabotto, Anna Kanakis, miss Italia 1977 che correrà con il marito Marco Merati Foscarini, e Albert Carreras, figlio del tenore spagnolo José Carreras.