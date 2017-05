A 52 anni è morto Chris Cornell, cantante rock degli Audioslave e dei Soundgarden. La morte è avvenuta ieri sera a Detroit, in Michigan, come ha confermato all'Associated Press il suo agente Brian Bumbery, che parla di notizia “improvvisa e inaspettata”: per il momento le cause non sono state rese note. Solo poche ore prima - erano le 17.06 in America, le 2.06 del mattino in Italia - Cornell aveva pubblicato un tweet da Detroit, dove i Soundgarden avevano tenuto un concerto.

Chris Cornell, pseudonimo di Christopher John Boyle, lascia tre figli: Lillian Jean Cornell, avuta dalla prima moglie Susan Silver, Toni e Christopher Nicolas, avuti nel 2004 e nel 2005 dalla seconda moglie Vicky Karayiannis. Considerato un'icona del grunge, era conosciuto soprattutto per essere il cantante dei Soundgarden (che aveva contribuito a fondare nel 1984 a Seattle). Con la band aveva raggiunto il successo internazionale nel 1991 grazie all'album “Badmotorfinger”, bissato nel 1994 con “Superunknown” che conteneva la famosissima “Black Hole Sun”.







Ma oltre ai Sundgarden la carriere di Cornell è legata a due “supergruppi”. Nel 2001 insieme ai musicisti dei Rage Against The Machine aveva dato vita agli Audioslave (“Cochise” il loro album più famoso). Insieme ai futuri Pearl Jam, invece, aveva creato nel 1990 i Temple of the dog.

Particolarmente attivo anche come solista, nel 2006 aveva composto “You Know My Name”, colonna sonora del film di James Bond “Casino Royale”.