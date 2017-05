Morto Stefano Mastrolitti, dj e voce di Radio 101

Grave lutto nel mondo della radio: a 33 anni è morto Stefano Mastrolitti, noto dj e voce di Radio 101. Originario di Bari, era tra i conduttori di “Buone notizie dalla radio”. È stato trovato senza vita da una collega ieri, intorno all'ora di pranzo, nel suo appartamento di Sesto San Giovanni, in provincia di Milano. Secondo gli inquirenti, Stefano, che a quanto pare soffriva di depressione per motivi familiari, si sarebbe suicidato.







Mossi i primi passi nell'emittente locale Radionorba, era arrivato a Radio 101 dopo aver partecipato al talent per speaker di Rds, Rds Academy. Sul sito di R101 Stefano Mastrolitti, padre di un figlio, scriveva di sé: “Se vi capiterà di ascoltare la mia voce on air, una cosa è certa: ogni volta sentirete trasparire, da ogni singola sillaba, tutto il mio entusiasmo e la gioia pura di poter parlare con voi. Anche nelle sillabe sbagliate e in quelle incespicate. Perché ogni volta che accendo quel microfono io sono davvero me stesso. E non vedo l’ora che voi possiate conoscermi”.