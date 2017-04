Omicidio a Tor Vergata: ucciso un uomo di 43 anni

Ieri sera, poco dopo le 23, il 43enne albanese Gasper Reci è stato ucciso con quattro colpi di pistola in via Simeri Crichi a Tor Vergata, nei pressi della sua abitazione. La sua compagna, una donna di 40 anni, è scesa in strada dopo aver sentito gli spari ed è stata trovata illesa ma sotto choc. Sul posto, oltre agli agenti di polizia e agli uomini della scientifica, sono arrivati i sanitari del 118: i soccorsi non sono bastati a salvare la vita di Reci, colpito al torace e alle gambe.





Chi ha commesso il delitto - non si sa se una o più persone - sarebbe subito fuggito a bordo di un'auto. Al momento non ci sarebbero testimonianze utili al lavoro delle forze dell'ordine, che indagano in tutte le direzioni: gli investigatori stanno valutando il giro di conoscenze della vittima, che a quanto pare aveva precedenti per spaccio e ricettazione.