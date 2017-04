Champions, la Juve se la vedrà col Monaco. L'altra semifinale è Real-Atletico

La Juventus affronterà il Monaco in semifinale di Champions League. La gara di andata si disputerà nel Principato mercoledì 3 maggio, mentre una settimana dopo, mercoledì 10 maggio, ci sarà il ritorno allo Stadium. Le due squadre si incrociarono ai quarti nell'edizione di due anni fa: la Juventus passò il turno vincendo 1-0 in casa e pareggiando 0-0 al ritorno in Francia.





L'altro accoppiamento dell'urna svizzera di Nyon ha decretato un nuovo derby della capitale spagnola tra Real Madrid e Atletico, rivincita dell'ultima finale vinta ai rigori dalla squadra di Zidane, e di quella del 2014, vinta sempre dai blancos per 4-1 ai supplementari dopo aver agguantato il pareggio con Sergio Ramos nel recupero.

The official result of the #UCLdraw!



Who will reach the final? pic.twitter.com/ctmsrrB8ip