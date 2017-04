Questa mattina, alle 10.47 (9.47 in Italia), è avvenuta una forte esplosione a Diyarbakir, grande città a maggioranza curda nel sud-est della Turchia. Come riferiscono i media locali ripresi dalle agenzie internazionali, una persona è morta in ospedale e ci sarebbero almeno quattro feriti. L'esplosione si è verificata nel quartiere popolare di Baglar, più precisamente in una stazione della polizia che ospita le unità antisommossa: le autorità parlano di un “incidente” durante la riparazione di un veicolo blindato.

.@Penah_ @Reuters Bakan Soylu: "Dışarıdan müdahale yok. Tamir sırasında araçtan kaynaklanan patlama oldu. 1 kişi enkaz altında. 1'i ağır, yaralılar var." pic.twitter.com/2yHz0vACPD — dokuz8 (@dokuz8haber) 11 aprile 2017









Come si vede dalle immagini pubblicate dalla Cnn turca, a Diyarbakir si è alzata una densa nube di fumo e la deflagrazione è stata avvertita in buona parte della città. Secondo le prime ricostruzioni, dunque, è esclusa la matrice terroristica nonostante le paure iniziali: proprio a Baglar, il 4 novembre 2016, un'autobomba uccise undici persone, tra cui due poliziotti.





In questo momento, al di là di tutto, la tensione in Turchia resta alta: domenica 16 aprile si terrà il referendum sulla riforma dello stato in senso presidenziale, lungamente voluta da Erdogan e approvata dal parlamento ma alla quale sono contrari anche i curdi del sud-est del paese.