Intorno alle 9 di questa mattina c'è stato un incidente sul lavoro alla Zincoplating di Moncalieri, in provincia di Torino. Riccardo Pergola, un operaio di 53 anni, è ricoverato in condizioni critiche al Cto di Torino, mentre il 45enne Fabrizio Di Costa è in rianimazione al Santa Croce di Moncalieri, ma non sembra in pericolo di vita. Pergola stava pulendo una cisterna vuota all'interno dell'azienda che si occupa di “trattamenti superficiali dei metalli”, quando all'improvviso ha perso i sensi, probabilmente a causa di alcuni residui di acido cloridrico.





Quando si è accorto dell'incidente, Di Costa, uno degli amministratori dell'impresa nonché responsabile della sicurezza, ha provato a tirare fuori dalla cisterna Pergola, rimanendo a sua volta intossicato. A quel punto alla Zincoplating, che sorge in un'area di circa 7.000 metri quadrati in via Vittime del Vajont 17/19, è scattato l'allarme: sul posto sono arrivati i sanitari del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Moncalieri, che adesso stanno lavorando per ricostruire con esattezza l'accaduto.