Roberta Capua vince Celebrity Masterchef: Nesli fino alla fine nonostante Fabri Fibra

Roberta Capua ha vinto la prima edizione di Celebrity Masterchef. La conduttrice napoletana si è aggiudicata il premio di 100mila euro in gettoni d'oro che ha devoluto a Save the Children. Davanti ai giudici Bruno Barbieri, Joe Bastianich e Antonino Cannavacciuolo, nella finale andata in onda ieri sera la Capua ha battuto Nesli, che a sorpresa aveva anche vinto la Mistery Box. Gli altri contendenti della serata erano Filippo Magnini e Marisa Passera.







Roberta Capua, che grazie alla vittoria del cooking reality vip su Sky Uno potrebbe stabilmente tornare in televisione, durante il programma si era guadagnata il soprannome di “maestrina” per l'estrema precisione del suo lavoro. Nonostante il necessario puntiglio, però, ieri non è mancato qualche momento di tensione: una cozza le è esplosa in faccia e dell'olio bollente le è finito sul viso, ma un breve intervento del medico ha sistemato tutto.





Nesli, invece, è stata la più grande sorpresa di questa prima edizione di Celebrity Masterchef: la sua crescita è stata notevole e se ne sono accorti pure i giudici. Il rapper ha mancato il trionfo ma non sono mancati i complimenti, sui social e non solo. Proprio sui social si sta discutendo molto di Neslie anche per il nuovo album del fratello Fabri Fibra, “Fenomeno”, in uscita oggi. In “Nessun aiuto” le parole sono chiarissime: “Preferisco i tuoi primi testi/ Non avevi tutta la pressione che adesso ti mette mamma/ E sentirti parlare d’amore un po’ mi stanca”. In un'intervista al Corriere Fabri Fibra ha spiegato il riferimento: “Lui mi ha sempre attaccato e io non ho mai risposto. Non potevo più non affrontare il problema”.