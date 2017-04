Obama a Milano il 9 maggio, Sala: "Avrà le chiavi della città"

Martedì 9 maggio Barack Obama sarà a Milano e riceverà le chiavi della città, come ha annunciato il sindaco Beppe Sala. L'ex presidente degli Stati Uniti parteciperà a una giornata del Global Food Innovation Summit, previsto nella fiera di Rho a Milano dall'8 all'11 maggio, e “in quell'occasione avremo l'onore di ospitarlo e dargli le chiavi della città”.





“Probabilmente sarà la prima uscita pubblica di Barack Obama dopo la fine del mandato. Mi sembra una cosa straordinaria che venga a Milano per un obiettivo così importante”, ha aggiunto Sala, che poi ha ricordato la visita all'Expo dell'ex first lady Michelle: “Siamo sicuri che abbia raccontato al marito quello che ha visto, lo spirito e il lavoro che ci sono qui”, considerando anche l'impegno di Michelle Obama nella lotta all'obesità e nella promozione di un'alimentazione corretta.





L'ex presidente americano farà un intervento sul cibo nel corso del pomeriggio, confrontandosi con Sam Kass, ex chef della Casa Bianca e ideatore delle campagne “Let's move” di Michelle. Questo “testimonia la continua attenzione di Obama e della sua fondazione sul tema dell'alimentazione, anche post-mandato. La sua è una figura che richiamerà attenzione, ma noi oggi dobbiamo coniugare i contenuti, e 'Seed and chips' i suoi contenuti ce li ha. Anche il comune si sta sforzando per definirne una serie rispetto anche al patto con le altre città”.