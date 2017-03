La statua di Cristiano Ronaldo che non piace a Cristiano Ronaldo. L'aeroporto di Madeira, l'isola portoghese dov'è nato, è stato dedicato a CR7, che nel corso della canonica cerimonia si è detto “felice e onorato”. Quel mezzo busto in bronzo, a dirla tutta più che altro un collo allungato e la testa, non è che sia piaciuto proprio a tutti: a parte l'ironia sui social, dove gli utenti si sono sbizzarriti con i fotomontaggi, chi era presente ha definito l'opera “brutta”, qualcun altro ha spostato la gradazione su “orribile”, mentre il concetto più diffuso è “non gli somiglia per niente” alla Johnny Stecchino.







“Vedere questo aeroporto portare il mio nome è qualcosa di molto speciale, tutti sanno quanto sono fiero delle mie radici”, ha dichiarato Ronaldo, che però avrebbe fatto una richiesta particolare all'artista 40enne Emanuel Santos. Il fenomeno del Real Madrid vorrebbe fossero “eliminate le rughe per sembrare più giovane”, ha rivelato Santos in un'intervista a Radio Barcelona. L'ideatore dell'omaggio ha aggiunto: “È stato sbagliato il passaggio al bronzo. I tratti del viso sono un po' sbagliati. Ho impiegato circa 15 giorni per fare la scultura in creta, poi sono andato al gesso e quindi al bronzo. Uno specialista ha fuso il bronzo, ma non è venuto bene. Cristiano ha chiesto di eliminare le rughe dell'occhio destro per sembrare più giovane”.





La statua di Ronaldo, in sostanza, “non è piaciuta a tutti, ma nessun artista riesce ad accontentare tutti”. E a Globo Esporte Emanuel Santos si era spinto oltre dicendo che “nemmeno Gesù piaceva a tutti”. L'artista, in ogni caso, assicura che CR7 è abbastanza soddisfatto (rughe a parte evidentemente). Diversi utenti, però, la pensano in un'altra maniera.