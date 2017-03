Una Lamborghini Huracan per la polizia

Questa mattina al Viminale è stata consegnata alla polizia la nuova Lamborghini Huracan, la seconda dopo quella che dal 2015 è affidata alla polizia stradale di Roma. Il nuovo modello servirà alla polstrada di Bologna sia per le attività operative che per il trasporto urgente di sangue e organi. Alla cerimonia, oltre all'amministratore delegato di Lamborghini Stefano Domenicali, c'erano il ministro dell'Interno Marco Minniti e il capo della polizia Franco Gabrielli. Per l’occasione è stata anche consegnata al prefetto Gabrielli la Lamborghini Gallardo del 2009 con i colori della polizia. Attualmente la vettura si trova nel museo Lamborghini di Sant’Agata Bolognese e verrà definitivamente al museo delle auto della polizia di stato a Roma.





La Lamborghini Huracan con la speciale livrea della polizia si presenta con le parti in bianco e le scritte adattate al design dinamico. Al pari di tutti i modelli dell'azienda, gli pneumatici sono dei P Zero Pirelli con il fianco colorato in azzurro medio polizia. L'auto è dotata di motore V10 aspirato da 610 CV, di quattro ruote motrici e di telaio ibrido in alluminio e fibra di carbonio, garanzie di alte prestazioni e massima stabilità anche a velocità elevate.





L’abitacolo è provvisto delle più avanzate dotazioni tecnologiche: l'equipaggiamento consiste in un sistema di bordo con tablet, computer integrati, telecamera e apparecchiature per la registrazione in modo da documentare quanto avviene su strada. In più c'è la tradizionale dotazione di servizio: porta-arma, un estintore portatile, la radio di ordinanza Vhf-polizia e i ganci per la classica paletta bianca e rossa per il fermo dei veicoli in sicurezza.





Compito fondamentale della Lamborghini Huracan della polizia, dicevamo, è l’assistenza sanitaria. A questo scopo, il bagagliaio anteriore della vettura ospita una speciale attrezzatura frigobox per il trasporto urgente di organi per trapianti. Per il soccorso d'emergenza delle persone, l'equipaggiamento comprende anche un defibrillatore.