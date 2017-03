Per contrastare i francesi di Iliad e il loro Free, quarto operatore telefonico in Italia dopo la fusione tra Wind e Tre, ieri Telecom ha lanciato Kena Mobile, virtuale e soprattutto low cost. Del resto a inizio anno l'amministratore delegato Flavio Cattaneo era stato chiaro parlando di servizio “no frills” (senza fronzoli) con l'obiettivo di “passare dalla difesa delle quote di mercato all'attacco”. Tutto snello: i contratti si possono attivare sul portale, tramite call center al numero 181 o in uno degli otto negozi a Milano, Roma, Torino, Firenze, Rimini, Bari, Napoli e Taranto. La sim potrà essere consegnata anche a casa dal corriere espresso.





I prezzi, assecondando una sacrosanta legge del mercato, sono bassi. Per 3,99 euro ogni 30 giorni - e non 28 come stanno facendo gli altri operatori - Kena Mobile offre 1.000 minuti di chiamate, senza peraltro costi di attivazione. E il “solo voce” non è un'idea lanciata a caso, pensando al ritorno del Nokia 3310 che non è affatto luddismo o decrescita felice. Con 2,99 euro in più ci sono 1.000 sms, oppure con 3,99 euro si ha diritto a un gigabyte di internet. Comprensibilmente, in questo tipo di abbonamento la connettività sarà solo in 3g e non in 4g come le offerte core di Tim per i servizi “normali”.





Apple presenta il nuovo iPad, l'iPhone 7 rosso e guarda alla realtà aumentata Tutte le novità dell'azienda di Cupertino, che allo scopo ha "rubato" ingegneri a Microsoft e a Facebook. Da aprile anche la nuova app Clips

Chi invece vuole principalmente internet con 3,99 euro (in promozione) potrà avere 4 gb, sempre in 3g. Anche in questo caso è possibile aggiungere altro per modulare al meglio le proprie esigenze: gli sms (100 a 2,99 euro) e le chiamate (100 minuti a 2,99 euro). Il pacchetto completo, Kena Digital, in promozione a 9,99 euro mette a disposizione 100 minuti di chiamate, 600 sms e 6 gb di internet per 30 giorni.