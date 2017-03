È ancora Bill Gates a guidare la classifica degli uomini più ricchi del mondo secondo Forbes. Il fondatore di Microsoft ha un patrimonio personale di 86 miliardi di dollari e nell'ultimo anno la sua ricchezza è cresciuta di 11 miliardi. Non è un caso, quindi, che sia in cima alla lista per il quarto anno di fila e per la diciottesima volta in 22 anni. Al secondo posto c'è “l'investitore leggendario” Warren Buffett con i suoi 75,6 miliardi di dollari. Per la prima volta sul podio, poi, Jeff Bezos di Amazon, che vanta un patrimonio di 72,8 miliardi di dollari. A seguire nella top five Amancio Ortega, patron di Zara, con 71,3 miliardi di dollari e Mark Zuckerberg con 56 miliardi.





“È stato un anno record” per le persone più facoltose del pianeta, sottolinea Forbes: “Il numero dei miliardari è salito del 13 per cento a 2.043 dai 1.810 dello scorso anno. Ed è la prima volta che la classifica dei miliardari supera quota 2.000. La loro fortuna complessiva è di 7.670 miliardi di dollari, il 18 per cento in più rispetto allo scorso anno”. Da notare la scalata dei fenomeni high tech della Silicon Valley. Tra le curiosità sparse, la “caduta” di Donald Trump: il presidente degli Stati Uniti ha perso 220 posizioni e ora è 544esimo in classifica. A causa di particolari intrecci di mercato, il suo patrimonio è sceso di 200 milioni di dollari e ora vale 3,5 miliardi.





La donna più ricca del mondo resta la francese Liliane Bettencourt: la proprietaria del gruppo L'Oreal è 14esima con 40,3 miliardi. Maria Franca Fissolo, la vedova di Michele Ferrero, si conferma la più ricca d'Italia e la 29esima del pianeta con una fortuna di 25,2 miliardi di dollari. Leonardo Del Vecchio è il secondo italiano più ricco, 50esimo nel mondo, con 17,9 miliardi di dollari. Silvio Berlusconi è salito di 4 posizioni al 199esimo posto con un patrimonio stimato in 7 miliardi di dollari.