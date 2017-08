35 anni fa nasceva il CD-Rom. Rivoluzione epocale che è già andata in pensione

Il 17 agosto 1982 esce dalla fabbrica della Philips presso Hannover, in Germania, il primo compact disc per l'utilizzo commerciale. La Philips, insieme all'azienda DuPont (che successivamente si sfilò dal progetto) sviluppò un'invenzione ideata originariamente per il salvataggio delle informazioni nel campo della telefonia. Ma i Cd-rom si imposero nel mondo della musica, prendendo il posto delle cassette e dei mangianastri: sembrò una rivoluzione epocale. Oggi il cd è già in pensione, sostituito prima dagli mp3 e poi da servizi digitali come Spotify che consentono di accedere a milioni di brani.