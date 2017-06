Il dietro le quinte dei Wind Music Awards

Il 5 e 6 giugno le grandi stelle della musica pop italiana si sono esibite sul palco dell'Arena di Verona per i Wind Music Awards 2017. A presentare le due serate in in piazza Bra, in diretta su Rai1, Carlo Conti e Vanessa Incontrada. i Wma2017 hanno vinto la gara degli ascolti tv, con 5.159.000 telespettatori ed uno share del 23,89 per cento.

Premiate le stelle del panorama musicale italiano che hanno raggiunto (nel periodo maggio 2016/maggio 2017) con i loro album e sinfoli i traguardi "oro", "platino" e "multi platino" della Fimi.