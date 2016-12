Addio a George Michael. L'ex cantante degli Wham! è morto a 53 anni

E' morto nel giorno di Natale George Michael all'età di 53 anni nella sua abitazione a Goring nello Oxfordshire. Lo ha reso noto la BBC, citando fonti vicine al cantante inglese

George Michael era diventato celebre negli anni Ottanta quando fondò con Andrew Ridgeley gli Wham!, che in pochi anni raggiunse i primi posti nella classifica delle vendite mondiali. Il suo staff afferma che "è morto serenamente in casa sua". Sempre la Bbc ha fatto sapere che il decesso è avvenuto nel primo pomeriggio. La polizia dopo essere arrivata nell'abitazione del cantante ha precisato che "non ci sono circostanze sospette".

Michael, il cui vero nome era Georgios Kyriacos Panayiotou, era nato nel nord di Londra nel 1963. Ha venduto oltre 100 milioni di copie durante quasi quattro decenni.