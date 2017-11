Marcio su roma

Città dominata e coperta di bellezza. Non potrebbe essere altrimenti. Anche se, nel corso dei secoli, trafitta da voraci e ricorrenti catastrofi che in talune parti l’hanno deturpata. Parti esaltate poi dalla malia dell’antico. Come dire che la “rovina” è superfascinosa. Oltre il trionfo squillante della bellezza, la prima idea che riempie la mente pensando a Roma sono gli incendi che occasionalmente l’hanno consumata. La seduzione di questa eccezionale città sembrerebbe discendere dal fastigio dei rifacimenti. Dopo ogni catastrofe i...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.