Il dio del male

“La menzogna non è mai tanto falsa come quando si avvicina molto alla verità. E’ quando la pugnalata sfiora il nervo delle verità che la coscienza cristiana urla di dolore” (G. K. Chesterton, “San Tommaso d’Aquino”) "Nulla è per l'uomo più seducente che la libertà della sua coscienza, ma nulla è anche più tormentoso", dice il Grande Inquisitore di Dostoevskij A volte, scriveva John Henry Newman, “il nemico si trasforma in amico, a volte viene spogliato della sua virulenza...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.