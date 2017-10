I Cadorna d'Italia

Il 24 ottobre 1917, poco dopo l’alba, le difese italiane della II armata collocata tra la conca di Plezzo e Tolmino sull’Isonzo (oggi in Slovenia), vennero assaltate dai reparti austro-tedeschi. Bombe come mai prima, gas sconosciuti e incursori armati di mitragliatrici leggere devastarono le trincee su un fronte di circa 40 chilometri. E cominciò Caporetto. Ancor oggi, dopo valanghe di scritti, inchieste parlamentari, saggi, romanzi, film, documentari televisivi, l’evento non è consegnato alla storia. Una battaglia perduta, sia pur catastrofica,...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.