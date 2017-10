Il giro dei governatori

Che cosa direbbe la sensibile opinione pubblica italiana, scrupolosa osservante delle regole scritte e ancor più di quelle non scritte, sospettosa verso i conflitti d’interesse e restia a mettersi nelle mani di qualche ricco magnate o divo del varietà, se per guidare la Banca centrale venisse scelto un finanziere d’assalto marito della principessa dei profumi? Ci sarebbe una insurrezione nei mass media o magari le barricate in via Nazionale? Non lo sappiamo e non lo sapremo mai, perché in Italia...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.