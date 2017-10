Ho trascorso più tempo in carcere io dell’assassino medio”, ha detto una volta al Wall Street Journal Theodore Dalrymple, nom de plume di Anthony Daniels, che fra gli psichiatri è quello che ha più riflettuto sulle origini culturali della violenza nelle società occidentali. “Ho conosciuto criminali fra i più pericolosi d’Inghilterra che hanno ricercato la notorietà attraverso il male. Questo perché il nostro culto della celebrità, in assenza di una fede in un senso più profondo della vita umana, provoca...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.