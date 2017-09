Oltre Obama

I finanziatori democratici dicono che nessuno aveva mai bussato alla loro porta così presto. Gli amministratori dei comitati politici che raccolgono i soldi per conto dei candidati lavorano senza sosta, i maggiorenti del Partito democratico incanalano e distribuiscono fondi a chi ne ha bisogno per la rielezione il prossimo anno, agenzie di comunicazione sono state assoldate e operazioni di data mining sono state avviate per farsi trovare pronti. Durante l’estate c’è stata un’altissima concentrazione di eventi di fundraising dalle ville...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.