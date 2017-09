Votantonio, votantonio (Tajani)

Metterci un altro, questo è il problema. Mettere un altro alla guida formale del centrodestra in caso di listone e di non riabilitazione di Silvio Berlusconi via sentenza della Corte di Strasburgo. Ma se questo è il problema, Silvio Berlusconi l’ha già risolto nella sua testa, come hanno scritto Repubblica e Corriere della Sera nei giorni di fine estate e pre-rilancio elettorale: in cima al centrodestra da possibile listone, come candidato premier e nome da spendere, Silvio Berlusconi vuole metterci...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.