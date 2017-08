Se l’avocado is the new cheeseburger lo si deve a questa signora incantevole come il suo nome, Alice Waters. Il suo ristorante Chez Panisse, aperto nel 1971, già premiato come il migliore d’America, ha sconvolto gli americani mettendoli di fronte a una conturbante verità: si poteva mangiare non in macchina ma addirittura seduti a tavola come cristiani, persino senza pollo fritto all’antibiotico. Ha inventato la cucina bio, è stata premiata da Barack Obama con una delle più alte onorificenze...

