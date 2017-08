Vermeer c'est moi

Bisognava vederlo. Impettito nel suo orgoglio. Alla sbarra. In uno dei tanti processi celebrati nell’immediato dopoguerra contro i collaborazionisti. Gente che s’era intricata in traffici e mercimoni con le truppe naziste d’occupazione. Era il 29 ottobre 1947. L’udienza si teneva nella sala quattro della Corte regionale di Amsterdam. Per lui il capo d’imputazione, oltre alla collaborazione col nemico, era aver attentato al patrimonio artistico nazionale, in assoluto effrazione più infamante dell’aver commesso alto tradimento. Dimostrata la colpevolezza, l’imputato rischiava l’ergastolo....

