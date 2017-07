Paul Scalia è un prete cattolico di quarantasei anni, vicario episcopale della diocesi di Arlington (Virginia) per il clero. Prete che si occupa di preti, insomma. Con quella particolare cura e devozione che di certo gli ha insegnato suo padre, Antonin Scalia, scomparso nel febbraio dello scorso anno e per trent’anni giudice associato della Corte suprema degli Stati Uniti. Padre Scalia ha da poco scritto un libro, That Nothing may be lost. Reflections on CatholicDoctrine and Devotion (Ignatius Press), ed...

Accedi per continuare a leggere Se hai un abbonamento, ACCEDI.



Altrimenti, REGISTRATI e scopri l'abbonamento su misura per te tra le nostre soluzioni.