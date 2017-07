Le culle del marchese de sade

Nessuno è eroe agli occhi del proprio maggiordomo. Capita di ritrovarsi, infatti, in mutande. Ogni bimbo – al contrario – diventa Ulisse tra le braccia della propria nutrice. Sia essa Tata-Masoch, Baby-Sade o un Angelo Custode. A un’estranea – stipendiata, assoldata, schiava perfino – è affidata l’assoluta intimità del focolare domestico che non è, certo, il talamo, bensì la cameretta dove dormono, crescono e diventano grandi i figli. Per poi andarsene via, adulti tra gli adulti, e lasciare così...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.