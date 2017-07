Gli illustri precedenti del salvataggio delle banche venete

Corre l’anno 1978, mese di aprile e tutto è sossopra nel quartier generale del Banco Ambrosiano dove regna Roberto Calvi “l’indocile banchiere” (secondo Robert Buxton del Financial Times) dagli occhi di ghiaccio. La puzza di bruciato è arrivata fino in Banca d’Italia, ma i funzionari della Vigilanza inviati da Paolo Baffi non riescono a districarsi nel labirinto della finanza creativa ordito dal “banchiere di Dio” (secondo un altro ancor più celebre appellativo), soprattutto nel groviglio di filiali estere. Tanto che...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.