Gli eredi Caprotti hanno detto no, anche se i cinesi offrivano oltre sette miliardi di euro. Eppure, la discesa in campo del fondo di investimenti guidato da Yida Zhang ha riacceso i riflettori. I supermercati sono buone prede e la Esselunga, che in questi anni ha saputo tener testa ai colossi francesi Carrefour e Auchan, ai tedeschi come Lidl o agli inglesi di Tesco, è particolarmente appetibile. Il fondatore Bernardo Caprotti poco prima di morire aveva espresso il desiderio di...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.