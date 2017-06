Quark dei miracoli

Le streghe son tornate, sotto forma di false verità e superstizioni varie che corrono per il web (argomenti principali: vaccini, olio di palma, malattie incurabili, malattie curabili, sostanze inquinanti, pianeti, strani animali, viaggi spaziali). Le streghe son tornate, ma per combatterle non basta scatenare on line un apprendista stregone uguale e contrario – così facendo, infatti, di solito finisce che le teorie e le controteorie, variamente fondate su questa o quella prova nascosta in siti che si perdono nella notte...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.