Verona, Bisinella e una lega d'amore

Intanto c’è da combattere la fama negativa che a Verona circonda i fidanzamenti contrastati e troppo legati a questioni di potere. Sfida alla tradizione, perlomeno letteraria e turistica, che mostra quanto in questa storia si abbia a che fare col coraggio. Si comincia, ma solo per ragioni legate allo svolgimento dei fatti, da Flavio Tosi e dalla sua scelta, forzata dell’espulsione, di battersi contro il leghismo, da veneto, non sui territori battuti dalla Liga Veneta, la proto-lega, indipendentista e antiromana...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.