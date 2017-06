la guerra che non vediamo

Sono a Mosul ovest a marzo, all’inizio dell’operazione militare per liberare la città. Vedo i jet americani mentre bombardano le posizioni dello Stato islamico, sfondano edifici di sei piani, fanno schizzare i pezzi per centinaia di metri. Vedo i soldati iracheni avanzare dentro la città con in mano armi occidentali e addestrati da istruttori di eserciti occidentali, gli uomini in nero dei reggimenti antiterrorismo creati dagli americani, gli altri iracheni – con addosso mimetiche regolari – preparati alla battaglia da...

