E Pablo s'innamorò di Napoli

Credo che nessuna città al mondo possa piacermi più di Napoli”, scrisse in una lettera indirizzata a sua madre Jean Cocteau (1889-1963), rapito dalla bellezza e dalle mille contraddizioni di quella Montmartre araba “dove l’antichità brulica”, il disordine dà vita “a una kermesse che non ha mai sosta”, il Vesuvio “fabbrica tutte le nuvole del mondo” e il mare blu scuro “scaglia giacinti sui marciapiedi”. Che non sia una città come le altre, è fuori discussione, perché non si può...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.