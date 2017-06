La Rai che non fu

“Non invecchiare con la generazione che hai allevato”. Così recitava il motto sfoggiato da Campo Dall’Orto al suo arrivo in Rai, nell’estate del 2015, poco meno di due anni fa. L’anno in cui la Rai sarebbe diventata pop. Un motto che sapeva di rischio, avventura, futuro, discontinuità. Eravamo tutti su di giri per lo sbarco del modello “Mtv” a viale Mazzini, il vento di Milano-Londra-New York che soffia impetuoso sulle sonnolenze romane, un manager masterizzato a Publitalia, osannato alla Leopolda,...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.