Antropologia di un adulterio

Come riflesso in una sfera luccicante, simile all’effetto dello specchio convesso nel ritratto Arnolfini di van Eyck, un volto affiora: è una faccia singolare, di cui solo gli occhi e le labbra paiono vivi, il resto sembra agglutinato in una pasta bianca, un mastice o una schiuma solida, o forse una maschera. Impercettibilmente, una voce femminile bassa e monotona, uscita da quelle labbra smorte, invia un richiamo o un ordine, e qualcuno, una corporatura magra, la faccia tirata in cui...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.