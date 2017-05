Ho studiato Rousseau. Intendo con questo sintagma francofono due concetti: sia l’illuminista ginevrino nato nel 1712 e morto nel 1778, sia il cosiddetto sistema operativo del Movimento 5 stelle, che virgoletterò per distinguerlo dal filosofo e non creare il minimo equivoco. Non c’è bisogno di essere specialisti di informatica per essere a conoscenza del fatto che “Rousseau” non sia propriamente un sistema operativo, già per il solo fatto che, per farlo funzionare, bisogna accedere a internet tramite un browser che...

