il settimo giorno

Da cinquant’anni, gli arabi non cercano di fare altro. Cancellare le conseguenze della guerra dei Sei giorni. Da cinquant’anni, non si parla che di riportare Israele indietro nel tempo. A quello in cui, da una parte, aveva le armate nemiche, dall’altra il Mediterraneo. E bastava una improvvisa spallata per mandare in frantumi il piccolo stato rivierasco. La striscia di Gaza s’incuneava dentro il territorio di Israele, arrivava a una cinquantina di chilometri da Tel Aviv ed era gremita di forze...

