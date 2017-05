Diabolico Putin

Io proprio non capisco come facciano a non rendersene conto. Ogni giorno apro il New York Times e leggo esattamente quello che il governo russo vorrebbe leggere. M’immagino Putin al Cremlino che si fa grandi sghignazzate con i suoi uomini dell’intelligence commentando i giornali liberal americani che attaccano di Trump per i suoi legami con Mosca. Non c’è niente di meglio per loro”. Chi parla è un intellettuale sostenitore di Trump che, per discutere liberamente delle prospettive dell’amministrazione, preferisce rimanere...

