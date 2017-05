L'urlo dei bancarellari

Un tempo a via Chiana, come in tante altre strade e piazze romane e italiane, c’era un mercato all’aperto, l’affaccendato, chiacchierino, colorato mercatino rionale. Un brutto giorno, come in tante altre strade romane e italiane, quel mercatino è stato trasferito al chiuso di un triste e buio capannone in cemento armato. Dissero che era più igienico. Il mercatino di via Chiana mi era caro, mi ricordava la guerra, la Seconda guerra mondiale, la sua scomparsa mi addolorò, ancora lo rimpiango....

