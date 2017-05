Roma. Sui media italiani che si sono occupati del fenomeno è stato presentato come il “Grillo indiano”. E’ Arvind Kejriwal, ex agente delle tasse il cui partito, oltre ad avere come simbolo una scopa che richiama la simbologia di Mani Pulite, ha la denominazione ufficiale di Aam Aadmi Party (Aam), che significa proprio “Partito dell’Uomo Qualunque”: un impressionante omologo di varie sbornie populiste dei tempi recenti. Kejiriwal è sceso in campo nel 2012 – l’anno prima che i Cinque stelle...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.