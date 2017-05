Lo scatto di colpa. Sulla coscienza dell’occidente pesano alcune fotografie

Quattro settembre 2015. Quarantamila migranti siriani stanno attraversando i Balcani diretti in Austria e poi in Germania. “Siamo su un aereo senza carburante e non sappiamo cosa fare”, dice un ufficiale alto in grado della sicurezza ad Angela Merkel. La cancelliera si attacca al telefono con il ministro dell’Interno, Thomas de Maizière, che aveva accettato una serie di raccomandazioni delle autorità su come proteggere i confini. Migliaia di poliziotti vengono segretamente dislocati con i bus e gli elicotteri al confine....

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.