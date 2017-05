Raitre vo cercando

Storicamente, dobbiamo a Fabio Fazio l’aver traghettato RaiTre dalla sinistra post-comunista a quella di Repubblica con un format ben presto sconfinato in “spaccato antropologico” di una borghesia middlebrow, feltrinellizzata, pacata. La sinistra di “Che tempo che fa”. La sinistra che piace e si piace, a suo tempo immortalata da Berselli come un’efficace rappresentazione televisiva del veltronismo: una sinistra “aperta al nuovo, ai Pacs, opportunamente riflessiva sull’eutanasia, esplicitamente pacifista, terzomondista ma anche consumista, ecologista ma non indifferente alle comodità del Suv,...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.