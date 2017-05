I vaccini possono diventare un tema centrale della discussione politica solo in un paese sottosviluppato, alle prese con gravi emergenze sanitarie, oppure in un paese in bancarotta culturale. L’Italia evidentemente fa parte, per il momento, del secondo caso. Nei giorni scorsi è scoppiata un’infuocata polemica dopo che il New York Times con un editoriale ha sottolineato la pericolosità “in questi tempi di post-verità delle menzogne, delle teorie cospirative e delle illusioni diffuse dai social media e dai politici populisti”, citando...

Registrati per continuare a leggere La registrazione è gratuita e

consente la lettura

degli articoli in esclusiva del Foglio

per una settimana.Se sei già abbonato, ACCEDI.