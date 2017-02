Sabato e domenica nel Foglio. Che cosa c'è nell'inserto culturale del fine settimana

Come tutti i weekend nel giornale ci sono dodici pagine di inserto culturale. E in regalo un numero da collezione. Ecco che cosa trovate in edicola (e potete scaricare qui dalla mezzanotte di venerdì)

C’è noia alla Casa Bianca - Insopportabili per Trump i momenti morti della presidenza. Non vede l’ora che arrivi il weekend per fuggire in Florida e ritrovare Melania, i figli e la bella vita di sempre – di Mattia Ferraresi



L’est sta morendo - Erano la giovane speranza dell’Europa. Ma gli ex satelliti sovietici sono minacciati da una spaventosa crisi demografica. Uno scenario da incubo – di Giulio Meotti

Gran taxi Italia - Non solo la lotta dura dei tassisti. Il “boia chi molla” di farmacisti, notai, stabilimenti balneari – di Luciano Capone

Il leone non si doma - Intesa San Paolo rinuncia a Generali. Salta il progetto di creare un campione nazionale bancario-assicurativo. E' andata così – di Stefano Cingolani

Grillo padrone della tv - Dal populismo peloso di Giletti alle intemerate delle Iene: chi sono i nuovi predicatori del M5s – di Andrea Minuz

I gesuiti dai libri al trono di Pietro – Da 500 anni uno sguardo che cerca Dio nella storia - I membri di quest’ordine così complesso e bizzarro sono stati creatori di primo piano nei diversi campi della cultura. E, da Pascal a “Silence”, i grandi autori si sono spesso soffermati a scrutare e rappresentare i loro gesti e silenzi – di Edoardo Rialti

Gallipoli dreaming - Ambizioni e gaiezze della Puglia. Da Emiliano a Placido, la regione che spezza i luoghi comuni sul sud – di Marianna Rizzini

Jackie e le altre - Donne che hanno aiutato i mariti a essere (e apparire) importanti e talora ne hanno offuscato la fama. Vedi la storia ora al cinema – di Tiziana Della Rocca

Tech made in Roma - Viaggio tra le eleganti ville di Pi Campus, dove un imprenditore ha deciso di fare startup. A metà tra la Silicon Valley e l’Italia – di Eugenio Cau



La prevalenza della scimmia - Gabbani l’ha portata al Festival di Sanremo, Renzi alla direzione del Pd: una marcia trionfale. Ma non perdetela di vista. E’ la bestia ideale per ogni vostro travestimento – di Pietrangelo Buttafuoco