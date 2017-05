Cosa dice Wall Street sulla salute dell'amministrazione Trump

Santa Rita A che ora è l’impeachment? Non c’è, non si sa se ci sarà e se ci sarà preparate una grande scorta di patatine e Big Mac perché la cosa sarà lunga. Tutta colpa dei democratici che hanno eletto Hillary presidente della California, (sì, naturalmente ha perso le elezioni presidenziali solo a causa di Wikileaks e di Putin, ma ha preso più voti etc. etc. etc.) e dunque c’è Trump (sì, non è Reagan, non è Bush junior e...

