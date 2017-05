Sant’Urbano I Punto nave. A che punto è il viaggio della contemporaneità? Prendiamo il sestante e fissiamo la posizione cercando di immaginare la rotta. Il titolare di List è in plancia. Oggi si vota in Iran e non è un dettaglio di un paese remoto, ma l’appuntamento della potenza regionale che sta realizzando le sue ambizioni nucleari (thanks, Obama), il presidente uscente Rohuani è a caccia del secondo mandato e ha un avversario, Ebrahim Raisi, che ha l’appoggio...

