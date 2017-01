Ci mancava Xi Jinping come Homo Davos. L'asse anti-cinese tra Trump-Putin

Santa Margherita d’Ungheria

Adam Smith a Pechino. Il presidente cinese alfiere del capitalismo e della globalizzazione che diventa il nuovo idolo dell’Homo Davos ci mancava. E’ arrivato. Dunque per Xi Jinping la globalizzazione non è il problema. Poteva forse dire il contrario? No, come il tacchino non va da solo sulla tavola il giorno del Ringraziamento, così l’anatra alla pechinese non ama finire sul menù del ristorante. Al presidente Jo Biden ha detto che bisogna costruire relazioni durature con l’America (e Biden non sarà più alla Casa Bianca) e al presidente dell’Ucraina Poroshenko ha detto che la Cina avrà un ruolo costruttivo nella costruzione della pace. Dunque, riepiloghiamo: Xi è contro Trump (globalizzazione vs protezionismo) e contro Putin (Russia vs Ucraina). Ora provate a immaginare il risiko che comincia il 20 gennaio e chi sarà il nemico reale di Stati Uniti e Russia: la Cina. Ecco perché nell’era Trump sarà naturale l’unione di Washington e Mosca per frenare il dominio futuro di Pechino.

Home restaurant in Parlamento. Alla Camera è in discussione un provvedimento per disciplinare l’attività di home restaurant. All’apparir di un brillìo d’attività economica alternativa e creativa, zac! Compare l’ineffabile regolatore italiano. L'attività di home restaurant è definita nel provvedimento come "l'attività finalizzata alla condivisione di eventi enogastronomici esercitata da persone fisiche all'interno delle unità immobiliari ad uso abitativo di residenza o domicilio, proprie o di un soggetto terzo, per il tramite di piattaforme digitali che mettono in contatto gli utenti, anche a titolo gratuito e dove i pasti sono preparati all'interno delle strutture medesime" (art.2). Accanto alla definizione di home restaurant, sono inoltre recate le definizioni di "soggetto gestore", "utente operatore cuoco" e "utente fruitore". Che linguaggio, una delizia per il palato dei lettori… avete ancora fame?