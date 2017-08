Cosa far leggere a un avversario politico. I consigli di Mara Carfagna

Il Foglio ha condotto un piccolo esperimento: provare a conoscere meglio alcuni protagonisti della vita politica italiana chiedendo loro di consigliare a un avversario tre libri da leggere durante l’estate. In alcuni casi, l’avversario è stato esplicitato. In altri casi, l’avversario è solo figurato. Lo abbiamo chiesto a esponenti di tutti i partiti. Dal Pd a Forza Italia passando per la Lega, Mdp e il Movimento 5 stelle e in molti ci hanno risposto e hanno accettato di stare al gioco. Ecco cosa ci ha risposto Mara Carfagna.

L'ex ministro, oggi portavoce del gruppo di Forza Italia alla Camera, un suo avversario lo vede: Luigi de Magistris, sindaco di Napoli. “A lui – dice Carfagna – consiglierei ‘Il ritorno delle tribù’, di Maurizio Molinari, considerata la sua confusione in politica estera e la sua ostilità nei confronti di Israele, potrebbe trarne spunti utili...”. E poi? “Un libro lo consiglierei anche a Federica Mogherini”. Ovvero? “A lei consiglierei, dopo la sua visita in Iran con il velo, di leggere ‘Leggere Lolita a Teheran’, di Azar Nafisi”. E il terzo? “Ai sostenitori diretti e indiretti di Maduro un libro facile, che potrebbero persino facilmente capire: ‘La Repubblica’ di Platone”.

